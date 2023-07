Senador protocola projeto de lei para anistiar Jair Bolsonaro

Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de tornar o Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) apresentou, nesta sexta-feira (30), um projeto de lei que visa anistiar o ex-presidente.





Para isso, o parlamentar sugere uma alteração na lei 8.985, que versa sobre anistia aos candidatos às eleições que foram processados ou condenados com base na legislação eleitoral.





Nogueira pede que a redação da referida lei inclua os candidatos a presidente e vice-presidente da República, indicando o caso específico de ficar inelegível “pela prática de ilícitos previstos na legislação eleitoral em vigor, restabelecendo-se os respectivos direitos políticos”.





Na justificativa, o senador escreve que “existe uma inclinação irresistível à criminalização da política e dos políticos em todas as suas instâncias e esferas” que busca “expurgar do pleito os candidatos que sejam ou tenham sido, em algum momento da vida pública, detentores de cargos públicos, como se apenas desse dado se pudesse inferir o abuso ou do poder econômico ou do poder político”.





(Pleno News)