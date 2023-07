Wajngarten posta foto chocante de Bolsonaro e afirma: “Vítima da tal democracia”; VEJA

O ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações e advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, publicou, nesta sexta-feira (30/6), uma foto onde o ex-presidente aparece sem camisa, com as cicatrizes das cirurgias a que se submeteu após a facada que sofreu à mostra, para demonstrar apoio após o ex-presidente ficar inelegível até 2030. Wajngarten criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disse que Bolsonaro é uma “vítima dessa tal democracia”.





O ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações e advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, publicou, nesta sexta-feira (30/6), uma foto onde o ex-presidente aparece sem camisa, com as cicatrizes das cirurgias a que se submeteu após a facada que sofreu à mostra, para demonstrar apoio após o ex-presidente ficar inelegível até 2030. Wajngarten criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disse que Bolsonaro é uma “vítima dessa tal democracia”.





Mais cedo, Bolsonaro afirmou à imprensa, nesta sexta, em um restaurante em Belo Horizonte, que “tomou uma facada nas costas”. “Há pouco tempo, levei uma facada na barriga. E hoje tomei uma facada nas costas com a inelegibilidade por suposto abuso de poder político”, disse.





Bolsonaro afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta sexta.





