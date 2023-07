Polícia prende trio suspeito de dar prazo de 24 horas para que moradores abandonassem casas em Fortaleza

Antônio Iago Ferreira de Freitas, 26 anos, que já responde por tráfico de drogas, homicídio e roubo. Ele estava com a arma e é apontado como chefe de facção que ordenou a expulsão das moradoras e atirou na casa delas.

Rene Isidoro da Silva, 28 anos, que possui antecedentes criminais por roubo e tentativa de roubo. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão por roubo majorado, mas estava cumprindo a pena no regime semiaberto.

Rones Ferreira do Nascimento, 32 anos, que responde por roubo e porte ilegal de arma de fogo. As condenações de Rones totalizam 11 anos e 8 meses de prisão, mas ele estava cumprindo as penas em regime aberto.