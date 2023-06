SOBRAL: tampa solta de galeria de esgoto torna-se risco para motoristas na Cohab 2

É cada vez mais frequente os problemas com as tampas de esgoto em Sobral.

São tampas soltas, outras que foram furtadas, e simplesmente fica um risco iminente para motoristas que trafegam pelas vias de Sobral.





No entroncamento das ruas, Engenheiro José Figueiredo com Santa Úrsula, no bairro Cohab 2, os moradores vivem um problemão á pelo menos 15 dias, pois, se não bastasse parte da rua ser bem acidentada com muitas pedras soltas, a tampa de uma das galerias está solta provocando um risco para todos que passam por aquela via.





O morador José Uberaba fala que é uma vergonha, segundo ele não adianta fazer a reclamação, cidadão diz que esse problema na via fica a menos de 200 metros da sede da Guarda Municipal de Sobral, ” eles passam quase por cima toda hora e não fazem nada”. Falou Uberara.





Fonte: Chico Nildo