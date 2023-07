Animação em 3D que detalha a implosão do Titan viraliza

Incidente envolvendo submersível matou cinco passageiros a bordo.

Um vídeo de uma animação 3D que mostra detalhes da implosão do submarino Titan alcançou mais de 10 milhões de visualizações desde que foi publicada no YouTube, há 13 dias. O vídeo, que tem cerca de seis minutos, foi publicado pelo AiTelly, um canal do YouTube que produz animações de engenharia 4K e 3D originais.





O submersível, da empresa OceanGate Expeditions, desapareceu no dia 18 de junho, com cinco pessoas a bordo, cerca de duas horas depois de mergulhar em uma expedição para ver de perto os destroços do Titanic. A morte dos tripulantes foi confirmada no dia 22, em decorrência de uma implosão. Os restos do Titan foram localizados a cerca de 3.810 metros de profundidade e a cerca de 488 metros do Titanic. Uma investigação está em andamento para entender as circunstâncias do caso.





Um porta-voz da AiTelly explicou ao The New York Post que a animação foi criada usando um software de código aberto chamado Blender. A produção da animação foi possível por meio de informações sobre o Titan publicadas no site da OceanGate e no Google e, em seguida, conectando-o ao software de modelagem 3D do Blender. O processo levou 12 horas.





O vídeo começa explicando o que é uma implosão e diferenciando o fenômeno de uma explosão. A narração descreve que a implosão é “um processo de destruição por colapso para dentro do próprio objeto. Onde a explosão se expande, a implosão se contrai”.





Eles atribuem o incidente a alta pressão hidrostática em volta do submersível. Na profundidade onde está o Titanic, “há cerca de 5.600 libras por polegada quadrada de pressão”, diz o vídeo.





– Isso é quase 400 vezes a pressão que experimentamos na superfície.





A narração ainda aponta que um dos motivos da falha que levou à implosão do Titan é o fato de que o veículo foi construído com fibra de carbono.





– A tecnologia existente é baseada em aço, titânio e alumínio. Isso é o que impediu que outros submarinos fossem esmagados. Mas o Titan teve um design experimental – diz o vídeo.





A animação ainda destaca que o Titan se trata de um submersível, e não um submarino, por depender de uma nave mãe. Ao recriar o interior da embarcação, o vídeo mostra cinco pessoas sentadas durante oito horas, frisando que, se for necessário ir ao banheiro durante a expedição, há uma privada na parte frontal do submersível, separada do restante da tripulação apenas por uma cortina.





– Este é provavelmente um dos submarinos mais básicos de mergulho profundo que você já viu – explica o vídeo.

Via Pleno News