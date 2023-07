Homem que atropelou casal em briga de trânsito vira réu e deve ser julgado por homicídio

Roberto Ayrton Bezerra Ramos, 53, virou réu e deve ser julgado pelo homicídio de Hanna Moreira dos Reis e pela tentativa de homicídio de Ângelo Mattheus de Araújo Bezerra. O homem atropelou o casal após uma briga de trânsito no bairro Varjota, em Fortaleza, no dia 15 de junho deste ano.





A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) nessa segunda-feira, 10. No parecer, o órgão argumentou que o réu não tentou desviar da motocicleta, acelerando em direção ao casal, que acabou se chocando com veículos estacionados. Hanna, de 24 anos, morreu no local. Ângelo foi socorrido e já recebeu alta, apesar de apresentar sequelas neurológicas.





Também consta na denúncia que o homem não prestou socorro ao casal, tendo parado “em virtude da abertura do airbag e o fato da roda dianteira esquerda ter saído do eixo por força do impacto”. A defesa de Roberto Ayrton ainda não se pronunciou nos autos do processo. O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e se encontra preso.





Relembre o caso





Segundo relatos de testemunhas e o texto da denúncia do MPCE, Roberto teria feito uma manobra mal executada para se livrar de uma poça de lama algumas ruas antes do acidente. Em resposta, Ângelo, que estava pilotando a moto próximo ao carro, teria reclamado da ação do motorista.





Quando o casal ultrapassou o carro, Roberto teria acelerado e atirado o veículo em cima da moto, que colidiu com outros automóveis estacionados na via. Hanna Moreira, que estava na garupa, teve uma fratura no crânio e na artéria femoral direita, morrendo antes mesmo de ser socorrida. Ângelo Mattheus foi levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF) com ferimentos graves e possíveis danos neurológicos.



Depois de 11 dias internado, Ângelo teve alta. No entanto, de acordo com a família do rapaz, a vítima não demonstra expressões faciais e está com problemas de coordenação motora.





