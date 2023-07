Entenda como funciona o coração artificial implantado em MC Marcinho

O procedimento cirúrgico enfrentado pelo cantor de funk MC Marcinho deixou seus fãs assustados. Na última quinta-feira (13), os médicos decidiram colocar um coração artificial no artista para que ele aguentasse esperar por um órgão saudável para transplante.





Os médicos afirmaram que o quadro de Marcinho é considerado estável e a operação foi bem-sucedida. O artista está internado desde o dia 27 de junho, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele convive com uma série de doenças crônicas há cerca de dez anos: diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada.





Mesmo felizes com o resultado da cirurgia, os fãs seguem assustados, afinal, pouca gente sabe o que é um coração artificial. O g1 ouviu especialistas para explicar o procedimento que pode salvar a vida do funkeiro.





Saiba o que é um coração artificial

Segundo os médicos que atenderam MC Marcinho no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o coração artificial nada mais é do que um equipamento que reúne duas bombas para ajudar na circulação do sangue.





Na cirurgia de quinta-feira, os médicos implantaram essas duas bombas no corpo de Marcinho. Uma dessa bombas leva o sangue para dentro da circulação pulmonar, onde é oxigenado. Em seguida, o sangue retorna para o coração.





A segunda bomba do equipamento é responsável pela distribuição do sangue por todo o corpo do paciente.





"A gente usa essas bombas quando o coração entra em falência e o objetivo é puxar o sangue da circulação e devolver para a circulação, fazendo o papel do coração. Basicamente, ele funciona como uma bomba cardíaca", explicou a cardiologista Jaqueline Miranda, responsável pelo programa de transplante cardíaco da Rede D’Or.





O procedimento para a implementação do coração artificial não é muito comum no Brasil. Entre as barreiras para a popularização do tratamento no país estão: a tecnologia de ponta necessária; a equipe de especialistas bem treinados para a cirurgia; e o alto custo do implante.





A utilização do coração artificial não é permanente. O equipamento dura três ou quatro meses, no máximo.





“Essa bomba não é permanente. Ela dura de 3 a 4 meses, no máximo. Então, a gente tem a expectativa de tirá-la, provavelmente para um transplante, não para recuperação do coração que ele tem, que a gente sabe que é previamente doente”, afirmou Jaqueline Miranda.





À espera do transplante





Apos receber o coração artificial, Marcinho permanecerá internado pelos próximos meses até receber um transplante do órgão. Ainda de acordo com os médicos, ele está intubado, respira com a ajuda de aparelhos, mas já começa a despertar.





“Ele respondeu muito bem, ele é completamente viável, ele está lúcido, cooperativo, em processo de despertar. Tem todos os exames muito bons, e a gente considera um sucesso o implante da bomba”, disse Jaqueline Miranda.





Marcinho teve uma parada cardiorrespiratória por 14 minutos na última segunda (10).





G1