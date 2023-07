Após oito dias internada, morre em Sobral jovem vítima de acidente no centro de Santa Quitéria

Faleceu na noite desta segunda-feira (10/07) na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a jovem de 19 anos que sofreu um acidente no domingo (02), no cruzamento da avenida Cel. Manoel Alves com rua Senador Paula, no centro de Santa Quitéria.





Ana Carolina Vieira de Sousa estava internada há oito dias em uma UTI da unidade, com traumatismo intracraniano, no entanto, ontem não resistiu e o hospital confirmou a morte encefálica da vítima.





Ela estava em uma moto, quando foi colhida por um Fiat Palio e arremessada para a calçada, com uma forte pancada.





(A Voz Sta. Quitéria)