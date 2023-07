VÍDEO: Homem flagra namorada de love com militar, tenta tirar satisfações e acaba rodando na bala em Tefé/AM

Uma confusão por causa de chifre terminou em tiro em Tefé, município do Amazonas. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10).





Segundo informações preliminares, o homem, identificado como Joelson Paulino, supostamente gerente da Yamaha Motos, teria descoberto que tinha sido traído pela até então namorada e resolveu ir tomar satisfações com o amante dela, mas acabou levando um tiro.





O amante foi identificado como o 2º Sargento da Aeronáutica, Jhonatan, de 29 anos. Durante a discussão, ele teria perdido a cabeça e atirado contra Joelson.





Imagens do momento da confusão, que aconteceu por volta das 23h nas proximidades do Bar Fênix Pub, localizado no Centro de Tefé, foram registradas por testemunhas.





No vídeo é possível ver o momento em que Joelson vai tirar satisfações com o militar e acaba sendo alvejado. A pivô do conflito até aparece tentando impedir a confusão, mas sem sucesso.





Logo após o atentado, a vítima deu entrada em um hospital do município e o estado de saúde é estável. Já o militar, resolveu se apresentar na delegacia do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o crime.

Com a confissão, o militar acabou sendo detido. Junto com ele, foram apreendidos uma arma de fogo, pistola marca Taurus, modelo G2C n° AK 1422598 calibre 9mm, com 11 munições intactas de uso particular, com documentação de porte de uso permitido.

