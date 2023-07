Chefão da facção PCC é preso por integrar esquema de R$ 1 bilhão

Dezinho também seria o responsável por coordenar o tráfico de mais de 15 toneladas de cocaína por ano.

Um dos chefões da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) identificado como Odair Lopes Mazzi Junior, o Dezinho, de 42 anos, foi preso nesta terça-feira (11) em um resort de luxo na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, e denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por envolvimento em um esquema ilegal que teria movimentado R$ 1 bilhão.





Segundo o promotor Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPSP, Dezinho integra o PCC há 20 anos e faz parte do alto escalão da facção criminosa. A operação para prender o criminoso foi realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, em parceria com o MP de São Paulo e com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).





– Ele é da sintonia final de rua do PCC. É um réu de altíssima periculosidade, responsável pelo setor financeiro e pela logística do tráfico – relatou Gakiya ao site Metrópoles.





Odair estava foragido desde 2020 e, segundo as investigações, ficava em resorts e condomínios de luxo, passando por vários estados do país e usando identidades falsas. Além dele, 13 pessoas teriam participado de um esquema que desviou R$ 1 bilhão para o Paraguai, no qual o dinheiro foi movimentado de forma fracionada e em compartimentos secretos de carros e em cofres.





Dezinho também seria responsável por coordenar o tráfico de mais de 15 toneladas de cocaína por ano. Autoridades informaram que a importância dele na facção aumentou após a transferência de Marcola e outros líderes do PCC para presídios federais. No período em que esteve foragido, ele foi procurado em estados como Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.





Ao prendê-lo, os policiais encontraram documentos falsos, cartões de crédito e celulares. Nos próximos dias, o MPSP deve pedir a transferência dele para um presídio federal.





(PNews)