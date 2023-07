POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL (DDM) PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na manhã de hoje, 12.07.2023, a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de L.S., homem de 59 anos, em virtude de crime de estupro de vulnerável, Art. 217-A, investigação onde a vítima é uma enteada do investigado, a adolescente A.L.O., de 15 anos de idade.





Segundo os fatos apurados, a vítima estaria em extrema vulnerabilidade, procurando um local para morar após sua mãe ter sofrido um AVC, quando então procurou a casa do padastro buscando acolhimento, ocasião em que este aproveitou a situação para abusar sexualmente da vítima. A vítima, entao, procurou o posto de saúde do bairro, que acionou o Conselho Tutelar. Há relatos de que o investigado já havia praticado o mesmo tipo de violência sexual contra a mesma enteada e sua irmã gêmea, ambas na época com 11 anos de idade.





L.S. responde também a crimes de tráfico de drogas e furto e teria sido posto em liberdade provisória há poucos meses, monitorado por tornozeleira eletrônica.





O investigado L.S. será encaminhado ao Presídio da cidade de Sobral, onde ficará a disposição do Poder Judiciário.