Ladrão nu fica preso em telhado ao tentar invadir comércio em Baturité/CE

Ao destelhar um pequeno espaço ele acabou ficando pendurado e preso pelos braços, além de ter perdido a parte de baixo da roupa.

Um ladrão tentou entrar pelo telhado de um comércio e acabou ficando preso, na cidade de Baturité, distante 100 quilômetros de Fortaleza, no interior do Ceará. O caso foi registrado no último domingo (09) e ganhou repercussão nesta quarta-feira (12).





Ao tirar parte das telhas, o assaltante acabou ficando pendurado e preso pelos braços, além de ter perdido a parte de baixo da roupa.





Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver policiais da Força Tática da Polícia Militar tentando ajudar o homem a descer do local. Os agentes chegam a utilizar um cavalete para que o homem usasse como apoio para as pernas, mas ele não conseguiu descer da estrutura.





O homem chega a gritar de dor afirmando que não consegue se desprender. Na imagem, dá para ver ainda que ele está com os dois braços travados nos caibros do telhado. O vídeo é encerrado sem mostrar a retirada dele do local.





Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de uma equipe de Força Tática da 3ª Companhia Independente do 3º Comando Regional (3ª CIPM/ 3º CRPM), informou que foi acionada pelo proprietário do estabelecimento comercial, que avistou o indivíduo preso no telhado do local. Ao chegarem no comércio, os policiais militares auxiliaram na descida do homem que estava com “indícios de capacidade psicomotora alterada”. O dono do comércio, ao perceber a situação, decidiu não representar contra o homem.









Arma de fogo escondida em telhado de casa é apreendida no interior do Ceará





A Polícia Militar do Ceará apreendeu uma arma de fogo, munições e drogas em um imóvel na cidade de Russas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizou diligências no bairro Placas e localizou a residência citada na denúncia.





Os agentes realizaram buscas no imóvel e localizaram um revólver calibre 32 e sete munições escondidos no telhado; além disso, uma porção de drogas, que também estava na moradia, foi apreendida.





Duas pessoas que estavam no local foram conduzidas até a Delegacia Regional de Russas, da Polícia Civil do Ceará para prestar esclarecimentos. Um procedimento foi registrado e as equipes policiais seguem investigando o caso com o intuito de localizar o proprietário do material apreendido.





Com informações de GCmais