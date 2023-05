IMPERDÍVEL! VENDE-SE CASA NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA I

Vende-se casa com ótima localização, no início do bairro Boa Vizinhança I, na Rua Arry Rocha, Quadra 43.





Imóvel usado.





Boa Vizinhança 1.





Quadra 43





Nascente.





02 Quartos.





Garagem coberta.





Porta para área de serviço em madeira.





Toda gradeada.





Cerâmica.





Área de inverno com blindex.





Suíte com espaço de closet.





Banheiros com blindex.





Lavanderia coberta.





Casa de cachorro coberta.





Área externa toda no piso morto.





Portão elétrico.





Cerca elétrica.





Interfone.





R$ 270.000,00





Marcílio Castro

Corretor de Imóveis

CRECI: 11477 F

88 999751897