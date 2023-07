INUSITADO: Mulher é detida por dívida de pensão alimentícia do filho em Granja/CE

Um caso raro, mas não impossível de acontecer, uma mulher presa por dever pensão alimentícia para o filho. A ocorrência foi registrada durante a manhã da ultima sexta-feira, 07, na cidade de Granja.





Segundo apurou o blog Camocim Polícia 24h, a mãe teria perdido a guarda do filho para o ex-companheiro e mediante decisão da justiça, ficou certo para que ela arcasse com a pensão do filho. Com o atraso da pensão, o Juiz da 2ª vara da comarca de Granja expediu o mandado de prisão contra ela. A mulher foi presa em sua residência por volta das 09h da manhã da última sexta-feira, 07.





Fonte: Camocim Polícia 24 horas