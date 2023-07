Chega a 14 o número de mortos em desabamento de prédio em Pernambuco

O Corpo de Bombeiros confirmou neste sábado (8) mais seis mortes no desmoronamento do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. Após 32 horas de busca intensa, todas as pessoas que estavam sendo procuradas foram encontradas entre os escombros.





Entre as vítimas fatais estão três meninos, de 8, 9 e 12 anos, e duas meninas, de 5 e 6 anos. Além disso, quatro pessoas foram resgatadas com vida, porém uma delas faleceu após receber atendimento médico.





As buscas por vítimas do desabamento ocorrido em Pernambuco chegaram ao fim, e agora os bombeiros estão concentrados no resgate de animais que ainda estão presos nos escombros. Durante os trabalhos, uma cadela chamada Mel, de 12 anos, foi resgatada com vida pelo corpo de bombeiros. Além dela, outros dois gatos e mais uma cadela também foram retirados vivos do local do acidente.





Com o resgate desses animais, as equipes encerraram as buscas por volta das 16h50. Na sexta-feira, sete pessoas foram resgatadas sem vida. O prédio do Conjunto Beira Mar, localizado no bairro Janga, já estava interditado desde 2010, devido ao risco estrutural, mas ainda abrigava muitos moradores de forma irregular. As colunas do edifício que desabou, com três andares, estavam conectadas a um condomínio residencial maior, conforme mostraram imagens divulgadas. No momento do desabamento, a região enfrentava fortes chuvas.