Cid afirma que Ivo Gomes liderará processo de aliança e sucessão em Sobral

Novo presidente do PDT no Ceará, o senador Cid Gomes comentou durante reunião de posse no comando do diretório estadual da legenda que pretende restaurar alianças com os partidos e que o atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT) é o “líder natural” para realizar as articulações no município.





“As sucessões municipais têm características próprias, em Sobral, o Ivo tem uma administração muito bem avaliada, e ele é o líder natural do processo, ele é quem deve conduzir. Naquilo que me disser respeito, é claro estarei ao lado dele, às ordens para que a gente possa definir um projeto”, argumentou.





O senador reforçou ainda a importância de “não queimar etapas” e que primeiro o PDT deve definir um projeto para que depois, sejam escolhidos os pré-candidatos às eleições de 2024. Cid acrescentou que o mesmo método deve ser aplicado, não só em Sobral, mas em todas municípios cearenses.





“É definir o projeto, definir o arco de forças, o arco com os aliados e, por último, definir as candidaturas que possam representar melhor o projeto”, disse. “Esse arco que vale para Sobral, vale para Fortaleza, vale para Juazeiro, praticamente todo o estado do Ceará”, completou.





Durante a coletiva, Cid Gomes mencionou que um dos principais objetivos da nova direção estadual do PDT é restaurar as alianças, e citou que tais alterações não surgem para “desmerecer” a gestão do então líder da legenda no Ceará, André Figueiredo (PDT), mas para respeitar o sentimento majoritário do partido. “Se houver disposição, que é o que eu vou procurar, do PT, do PSD, do Republicanos, do PP, do PSB, de a gente estar junto no maior número de municípios possíveis, isso vai facilitar, é isso que eu defenderei”, finalizou.





(O Povo)