MPF quer lista de todos os seguidores de Jair Bolsonaro nas redes sociais

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, um pedido para que as plataformas de mídias sociais onde o presidente Jair Bolsonaro mantém uma presença ativa – Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn – forneçam um arquivo contendo a lista completa e os detalhes identificáveis de todos os seguidores de Bolsonaro.





Este apelo surge no contexto de uma investigação sobre a possibilidade de Bolsonaro ter cometido infrações ao publicar um vídeo atacando o sistema eleitoral dois dias após a alegada tentativa de golpe de 8 de janeiro.





Carlos Frederico Santos, o subprocurador-geral da República que supervisiona a investigação do incidente de 8 de janeiro, pediu a Moraes que reitere o pedido à Meta para que uma cópia do vídeo seja fornecida e que as empresas informem o número de visualizações, curtidas, compartilhamentos, republicações, comentários e outras métricas mensuráveis.





O MPF também solicitou que todas as postagens de Bolsonaro relacionadas às eleições, urnas eletrônicas, TSE, STF e Forças Armadas fossem enviadas.





Carlos Fernando Santos, no entanto, expressou oposição a duas solicitações feitas por procuradores do MPF, apresentadas durante a investigação, para que especialistas em comunicação política de movimentos extremistas e na supervisão de grupos de apoio a Bolsonaro fossem convocados. Segundo Santos, identificar um especialista isento em monitoramento de grupos de apoio a Bolsonaro, sem qualquer inclinação ideológica ou partidária, seria extremamente desafiador.