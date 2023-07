“É urgente regulamentarmos o uso das plataformas”, diz Lula na cúpula da Celac

Em seu discurso na abertura da Cúpula América Latina-UE, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu uma colaboração global para ‘combater a desinformação’ e regular o uso de plataformas digitais.





“Nossa convergência vai além da interdependência econômica, também está ligada aos valores que compartilhamos”, disse o presidente em Bruxelas nesta segunda-feira.





De acordo com Lula, tanto a América Latina quanto a União Europeia estão sendo atacadas pelo extremismo político, pela manipulação da informação e pela violência que atinge e silencia minorias. “Há uma necessidade urgente de regulamentar o uso de plataformas digitais para combater crimes cibernéticos e desinformação. O que é considerado crime no mundo real deve ser tratado da mesma forma no mundo digital”, enfatizou.





(Hora Brasília)