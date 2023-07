DENUNCIE! LIGUE 190 OU (88) 98230.1317 (NÚCLEO DE HOMICÍDIOS)

Foto recente do autor do triplo homicídio ocorrido no dia 24, no distrito de Rafael Arruda.





O autor da barbárie foi identificado como Antônio Carlos Batista, 41 anos, natural de Itapipoca/CE. Antônio Carlos continua foragido.





A Polícia Civil está investigando a motivação dos crimes.





DENUNCIE





Quem souber informações do paradeiro do assassino, entrar em contato com a Polícia (190) ou (88) 98230-1317 (Núcleo de Homicídios). O sigilo e o anonimato são garantidos.