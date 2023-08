URGENTE: policial militar mata companheira dentro de casa em Fortaleza

Após matar a companheira o policial militar permaneceu trancado dentro de casa. Por volta das 10 horas, ele se entregou.

Um policial militar matou a esposa na madrugada deste domingo (06), em Fortaleza. O crime aconteceu na rua Rua Guilherme Capibaribe, no Conjunto Aldemir Martins, no bairro Jangurussu, que fica na periferia da Capital cearense.





De acordo com os vizinhos do casal, foram ouvidos pelo menos cinco tiros. Até o momento não se sabe quantos tiros foram disparados pelo policial militar contra a companheira.





Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), unidade da Polícia Militar do Ceará, ficaram desde o início da manhã no local para negociar a rendição do agente de segurança pública. Após cometer o crime, o PM se trancou dentro de casa. Por volta de 10 horas, ele ainda não tinha aceitado sair para se entregar à Polícia.





A rua onde aconteceu o crime ficou isolada. A equipe da TV Cidade Fortaleza acompanhou as negociações em tempo real.





Ainda não há informações sobre a motivação do crime. De acordo com familiares, o casal estava junto há um ano. Na noite de sábado (05), eles saíram para se divertir e chegaram de madrugada. Ainda segundo parentes, o agente estava em tratamento psicológico e havia ingerido bebida alcoólica.





O GCMAIS entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública (SSPDS) e a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) mas, até o momento, não obtivemos retorno.





*Com informações da repórter Viviane Bastos