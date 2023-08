JUAZEIRO DEVE SE TORNAR A 4ª CIDADE CEARENSE COM GUARDA MUNICIPAL ARMADA

Além de Juazeiro do Norte, Crato também pleiteia a aquisição do porte funcional para guardas municipais.

Juazeiro do Norte deve se tornar, em breve, a 4ª cidade cearense e 1 ª do Cariri com Guardas Municipais autorizados ao porte institucional de arma de fogo. A medida é uma promessa de campanha do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), que chegou a ser alvo de cobranças por parte de guardas municipais.





De acordo com a Superintendência Regional de Polícia Federal no Ceará, dos 184 municípios cearenses, apenas três possuem efetivo capacitado para o porte institucional de arma de fogo: Fortaleza, Eusébio e Pacajus. Além de Juazeiro, Crato também pleiteia a aquisição do porte funcional para a Guarda Civil.





Em junho passado, 60 guardas municipais de Juazeiro do Norte iniciaram o curso de nivelamento técnico-profissional para portar arma de fogo em serviço. O curso tem carga horária de até 576h presenciais, remotas, teóricas e práticas. A previsão é de que eles estejam habilitados até fevereiro do ano que vem.





De acordo com a PF, qualquer município, independente da quantidade de habitantes, pode pleitear o porte de arma de fogo funcional para a guarda municipal. Anteriormente, a autorização era restrita a municípios com mais de 50 mil habitantes.





Fonte Miseria