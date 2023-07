Deputada federal paraense gastou mais de R$ 3 milhões em emendas parlamentares com shows de Wesley Safadão

A deputada federal paraense, Renilce Nicodemos (MDB), gastou R$ 3 milhões de emendas parlamentares com shows do cantor Wesley Safadão, nos municípios de Marapanim, Vigia e Igarapé-Açu, situados no Pará.





De acordo com informações da coluna Repórter 70, o show de Wesley Safadão, em Marapanim que, inclusive, é a terra natal da deputada, acabou se tornando um verdadeiro showmício. Já em Vigia, a Renilce anunciou que o investimento era na “cultura paraense”.





Nas redes sociais da parlamentar é possível ver vários vídeos em que mostra a tietagem com o cantor no show em Igarapé-Açu.