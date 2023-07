Loteria americana paga R$ 5 bilhões em prêmios e brasileiros podem participar

Quem não garantiu o prêmio da Mega-Sena de R$ 40 milhões tem uma nova chance de se tornar milionário. A Mega Millions, a maior loteria dos Estados Unidos, acumulou neste sábado e irá sortear quase R$ 5 bilhões (US$ 1,05 bilhão) na próxima terça-feira, 1º de agosto.





A boa notícia para os brasileiros é que eles também podem concorrer ao prêmio, não sendo necessário ser cidadão americano ou residente para participar. Além disso, não há nenhuma limitação em relação a quem pode receber a premiação. O montante a ser sorteado se aproxima de um dos maiores da história do concurso.





Os números sorteados hoje foram 5, 10, 28, 52, 63 e a “Mega Ball” 18 de ouro. As chances de levar o prêmio principal são de 1 em 302,6 milhões.





Como apostar na loteria dos Estados Unidos?





A participação na Mega Millions é possível através do site da TheLotter. Basta acessar a página da Mega Millions no site, escolher os cinco números principais de um espectro de palpites de 1 a 70, e um número adicional “Mega Ball” de 1 a 25. Em seguida, ao clicar em JOGAR, representantes da TheLotter adquirirão um bilhete oficial em nome do apostador nos Estados Unidos. O bilhete ficará disponível na conta pessoal do jogador antes do sorteio ser realizado.









Como funciona a loteria dos Estados Unidos?





Para levar o jackpot da Mega Millions, é preciso acertar os cinco números principais e o Mega Ball. Caso o jogador acerte apenas uma parte dos números, há outras 8 divisões de prêmios secundários. Os números ganhadores são sorteados de um tambor com bolas de 1 a 70, enquanto o número adicional Mega Ball é extraído de um globo separado com bolas de 1 a 25.





O que acontece ao ganhar na loteria dos Estados Unidos?





Caso um brasileiro seja contemplado com o prêmio, a TheLotter irá notificá-lo por meio de um e-mail automático. Os ganhos serão creditados automaticamente em sua conta pessoal no site. É possível verificar os detalhes do ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção “Ganhos” da conta online do jogador. Vale destacar que o site não cobra comissões. Além disso, se o ganhador não puder viajar para os Estados Unidos para retirar o prêmio, as loterias americanas oferecem um prazo de até um ano para que o valor seja recebido.





Com o sorteio da Mega Millions se aproximando, brasileiros têm uma chance única de concorrer a um prêmio bilionário, tornando-se mais uma opção para os amantes de loterias buscarem a realização de seus sonhos.





Folha do Estado