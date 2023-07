DESCASO EM SOBRAL: Moradora da localidade de Olho D´água do Pajé denuncia falta de água

De acordo com a denunciante o SAAE informou que o problema seria numa bomba que já foi consertada, mas a falta de água continua.

Uma moradora do distrito de Olho D´água do Pajé, distante da sede Sobral 49 quilômetros, publicou um vídeo nas redes sociais denunciando a falta de água na localidade. De acordo com a reclamante Maria das Dores Sousa Costa, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), informou que e defeito seria em uma bomba de distribuição que já teria sido consertado, mas a falta de água continua.





Maria das Dores disse ainda que no período da chegada da conta a água chega nas torneiras, mas depois de algum tempo, falta novamente. “Eu vou ficar com os meus bichos com sede, vou ficar suja, mas o papelzinho chega. Só tem água na véspera da conta chegar e depois que paga a água não vem mais. Os papeizinhos estão todos pagos.





Cadê meu dinheiro que estou pagando, quase R$ 40 por mês? O SAAE de Sobral está uma negação. A gente abre a torneira só o vento que corre. A água que eles dizem que foi consumida é só o vento. O defeito era na bomba e já foi ajeitada e nada de água”, disse a moradora.





Ainda em sua fala no vídeo, Maria das Dores inteirou que a falta de água se intensifica no verão e no final ela pergunta onde está a fiscalização para saber para onde a água está indo.





“A gente não está pedindo nada ao SAAE, não. Isso é uma vergonha”, finalizou.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de imprensa do SAAE, mas não teve retorno.





Veja o vídeo na íntegra: