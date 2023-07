STÊNIO GARCIA É INTERNADO COM INFECÇÃO GENERALIZADA NO SANGUE CAUSADA POR BACTÉRIA

Stenio Garcia foi internado neste sábado (1º) num hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator apresentou um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.





De acordo com a coluna, apesar de fortes dores no quadril e nas pernas, o artista de 91 anos está consciente e respirando sem o auxílio de máscara de oxigênio.





O ator já foi submetido a uma bateria de exames e tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos, tanto no dia internação quanto neste domingo (2). Ele teria apresentado uma leve melhora após a administração de antibiótico intravenoso.





Mari Saade, esposa do ator, o acompanha no hospital. As demais visitas foram proibidas pelo médico.