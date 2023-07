EM SOBRAL: Mulher tem doença agravada após vazamento de esgoto em sua residência

Segundo os moradores, o problema existe desde quando o sistema de esgotamento sanitário foi instalado.

Um vazamento de esgoto existente, há anos, na rua Raimundo Rodrigues com a Presidente João Goulart, no grande Sinhá Saboia, está prejudicando a saúde da moradora Ana Maria, que está em tratamento de câncer. Ana Maria disse que não pode sentir o mau cheiro, mas infelizmente tem que conviver com o problema.

“De vez enquanto estoura e no inverno é pior ainda”, disse a moradora. O trecho onde Ana Maria mora é o mais crítico do bairro. Pessoas que estão em tratamento de câncer fazendo quimioterapia precisam de cuidados especiais, inclusive se sentir no local onde mora evitando estresse.





Segundo os moradores o problema existe desde quando o sistema de esgotamento sanitário foi instalado. “Neste cruzamento há três vazamentos que nunca foram consertados, apesar das inúmeras reclamações feitas aos órgãos competentes e em rádios, jornais, redes sociais e blogs”, relata a moradora Fátima Oliveira, que tem uma venda de tapiocas na esquina do cruzamento.





“É um serviço mal feito e não é só eu que sofro são todos que moram aqui perto do vazamento. No inverno toda semana o SAAE está aqui desentupindo, mas não adianta porque é o sistema de esgotamento que está errado. Veio uma firma tentar resolver e desistiu e agora veio outra e nada. Isso significa que estamos a mercê da carniça pelo resto da vida, porque há anos estamos convivendo com este problema”, acrescenta dona Fátima.





O Portal Paraíso tentou contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, mas não teve retorno.





Por Edwalcyr Santos