Lula cai 56% em interações nas redes sociais no 1º semestre de governo

As contas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais apresentaram uma queda de 56% nas interações após 6 primeiros meses de governo.





A comparação é feita com o semestre anterior, de julho a dezembro de 2022, antes de o petista retornar ao Palácio do Planalto.





Os dados que mostram o recuo do atual presidente da República foram levantados pela empresa de análise de dados Bites, sob pedido do portal Poder360.





Os números mostram que Lula fechou o mês de junho com 36% a menos de interações por publicação no Twitter, Facebook e Instagram. A frequência de postagens também diminuiu — caiu de 5.222 no 2º semestre de 2022 para 3.525 em 2023.





A queda, ainda conforme a sondagem, se deu em todas as redes, com a maior perda no Facebook — representando uma baixa de 73% nas interações.





