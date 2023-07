Lula defende Venezuela e Nicarágua em meio a críticas no Mercosul

O presidente Lula da Silva defendeu a Venezuela e a Nicarágua e fez um apelo para que os países do Mercosul encontrem uma solução através do diálogo. Os dois países têm sido alvo de diversas acusações de violações dos direitos humanos, o que levou ao seu afastamento do bloco.





Petista também afirmou que “pretende conhecer” os pormenores da inelegibilidade da principal opositora de Maduro na Venezuela, María Corina Machado, e falou em “enfrentar problemas que existam com a democracia”.





“No que a gente puder contribuir, quem tiver relação, dar palpite e puder conversar, temos de conversar. O que não pode é a gente isolar e levar em conta que apenas os defeitos estão de um lado, os defeitos são múltiplos. Então precisamos conversar com todo mundo”, disse o mandatário brasileiro.





“Acho que, entre nós, temos de tentar não deixar ninguém para fora. Na minha campanha [presidencial], lançamos a campanha “ninguém larga a mão de ninguém”. Temos de trazer as pessoas de fora do Mercosul”, prosseguiu.





Os presidentes do Uruguai e do Paraguai, Luis Lacalle Pou e Mario Abdo Benítez, respectivamente, criticaram a inelegibilidade de oponentes de Nicolás Maduro na Venezuela. Lacalle Pou e Abdo Benítez citaram, especificamente, o caso de Corina Machado, considerada a favorita para vencer a nomeação da oposição venezuelana para presidente nas primárias inicialmente previstas para outubro.





“Todos temos uma opinião clara sobre o regime venezuelano, é necessário sermos objetivos. Está claro que a Venezuela não vai virar uma democracia saudável, e quando há indícios de uma eleição, uma candidata como María Corina Machado é desqualificada por motivos políticos, não jurídicos”, disse Lacalle Pou.





