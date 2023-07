Marido inconformado com separação põe fogo em casa e mata família em Curitiba

Ele, a esposa e o sogro cadeirante morreram no incêndio; filho do casal está em estado grave.

Três pessoas morreram e uma ficou ferida em um incêndio criminoso, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com apurado pela Banda B, um homem inconformado com a separação ateou fogo na casa que fica na Rua Nossa Senhora do Carmo, no bairro Santa Terezinha. Ele, a esposa e o sogro perderam as vidas.





Segundo testemunhas, o marido, de aproximadamente 40 anos, foi expulso de casa durante a tarde após um pedido de divórcio da esposa. Revoltado, ele retornou na madrugada e colocou fogo no carro da mulher. As chamas rapidamente se alastraram para o imóvel.





Vizinhos contaram que o autor tentou fugir do incêndio, mas foi impedido por familiares das vítimas. O homem morreu queimado no quintal da casa.





A mulher salvou o filho do casal. O menino, de 12 anos, foi encaminhado em estado grave ao hospital. Depois de retirar o adolescente da casa, ela voltou para buscar o pai, que era cadeirante, mas os dois morreram dentro da residência por inalação de fumaça.





“Nós fomos acionados para esse incêndio com vítimas. A princípio, seriam quatro pessoas no interior da residência. O senhor, com queimaduras no corpo todo, morreu aqui fora. Lá dentro tem mais duas pessoas, um idoso cadeirante e uma moça que morreram por inalação de fumaça”, disse o médico Ricardo Aciolly, que atendeu a ocorrência.





Outros dois parentes das vítimas saíram a tempo e não ficaram feridos.





“O sobrado não foi completamente atingido pelo incêndio. Acabou caindo o teto e metade da casa foi destruída”, finalizou Aciolly.





Fonte: Metrópoles