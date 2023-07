Barroso durante evento da UNE: "Nós derrotamos o bolsonarismo"

Declaração foi feita durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que ocorre em Brasília.

Após receber vaias de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem, nesta quarta-feira (12), enquanto discursava no Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou a frase “nós derrotamos o bolsonarismo” e disse que tal fato permitiu “a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”.





– Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas – declarou.





A declaração foi feita enquanto Barroso reagia ao protesto de um grupo de manifestantes que, além das vaias, carregava uma faixa com a frase “Barroso: inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016”. No ano passado, o magistrado suspendeu o pagamento do piso salarial da enfermagem por falta de detalhamento de como ocorreria o custeio.





– Fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem porque não tinha dinheiro. Não tenho medo de vaia, porque temos um país para construir – disse o ministro em resposta ao protesto.





O 59° Congresso da UNE, que acontece em Brasília, vai até o próximo dia 16 de julho. Esse não é o primeiro episódio polêmico envolvendo o ministro e manifestações direcionadas ao movimento de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em novembro do ano passado, ao ser alvo de protesto em Nova Iorque, Barroso respondeu com um: “Perdeu, mané, não amola”.





De acordo com a CNN Brasil, pessoas próximas ao ex-presidente teriam declarado que, ao dizer: “Nós derrotamos o bolsonarismo”, Barroso estaria confessando que o TSE agiu contra Bolsonaro na eleição de 2022. Procurada pela emissora, a assessoria do ex-chefe do Executivo não se pronunciou.

Do ministro Barroso, em evento da UNE: “nós derrotamos o bolsonarismo”. Grave afirmação. “Nós” quem?https://t.co/9qNyVKl26f pic.twitter.com/t2CcmhEkLz — RevistaBzzz (@RevistaBzzz) July 13, 2023