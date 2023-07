Morre palmeirense ferida em confusão de torcedores

A torcedora do Palmeiras ferida em confusão antes do jogo entre o clube paulista e o Flamengo morreu nesta segunda-feira (10). A informação foi divulgada pela família de Gabriela Anelli nas redes sociais.





"Obrigado a todos que oraram pela minha irmã. Mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família , escreveu Felipe Marchiano, irmão de Gabriela, nesta manhã.





A jovem estava internada na Santa Casa, no Centro de São Paulo. Ela sofreu duas paradas cardíacas depois de ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço.





"A dor da família é imensurável. Não dá para acreditar em tanta maldade nesse mundo e a Justiça tão falha nesse Brasil. Nossa família não merece passar por esse luto", escreveu nas redes sociais Mariana Anelli, prima de Gabriela.





Também pelas redes sociais, o Palmeiras postou lamentando o falecimento da torcedora.





"Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro."





(G1)