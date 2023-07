POLICIAIS CIVIS DA DDM DE SOBRAL PRENDEM SUSPEITO DE AGREDIR EX-COMPANHEIRA

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral(DDM), prenderam em flagrante delito Francisco José de Carvalho Porto, 38 anos, acusado de, no inicio desta manhã, ter invadido a casa de sua ex-companheira e tê-la agredido fisicamente, bem como agrediu o filho desta quando tentava socorrê-la das agressões.





Após o ocorrido, o suspeito fugiu e as vitimas procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher, onde os policiais deram início as diligências, conseguindo prender o suspeito em um terreno baldio nas proximidades do estádio do Junco.





Francisco José de Carvalho Porto, possui uma vasta ficha criminal, respondendo por crimes de homicídio consumado e tentado, várias violências domésticas, tráfico de drogas e crimes de trânsito, ressaltando que ele estava em liberdade há apenas 2 meses, tempo este em que se relacionou com a vítima.





Logo após a lavratura do flagrante, o investigado foi encaminhado para a Penitenciaria de Sobral, onde se encontra à disposição da justiça.