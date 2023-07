Médico veterinário do Hovet recebe premiação de inovação pedagógica

Iniciando o segundo semestre do ano, o Encontro Pedagógico 2023.2 do Centro Universitário Inta (UNINTA) aconteceu nos dias 27 e 28 de julho, no auditório Central Oscar Spíndola, e sua programação contou com o Prêmio de Inovação Pedagógica. O evento reúne as melhores práticas de ensino utilizadas pelos professores e nesta edição o docente do curso de Medicina Veterinária e médico do Hospital Veterinário do UNINTA (HOVET), Dr Robson Honorato, foi contemplado com o primeiro lugar geral.





Segundo o professor, o trabalho intitulado de“ Desenvolvimento e utilização de modelo anatômico de baixo custo para fins didáticos na disciplina de técnica cirúrgica”, surgiu da necessidade de ter uma ferramenta de ensino que proporcionasse aos alunos a possibilidade de execução e treinos das manobras cirúrgicas vistas em salas de aula.

Para o Dr. Robson Honorato, “o reconhecimento por esse projeto estimula o professor a buscar se renovar cada vez mais. Além de mostrar que existem inúmeras possibilidades de ensino passíveis de serem estudadas, desenvolvidas e aplicadas ao ensino da medicina veterinária”, afirmou o docente.









SOBRE O HOVET





Referência no atendimento de animais domésticos, silvestres e de pequeno e grande porte na região Norte do Estado. O Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta (HOVET - UNINTA) conta com atendimento 24h todos os dias da semana.





Serviço

Hospital de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET)





R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral

Telefone: (88) 9951-0382





Instagram: @hospitalveterinariouninta









- Nicolly D’Lorrainne e Bruna Laíza





Estagiárias de Assessoria de Comunicação do HOVET