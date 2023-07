Primos morrem afogados durante pescaria em barragem de Barbalha

Dois primos morreram afogados, nesta quarta-feira (5), no Cinturão das Águas, em Barbalha, no Cariri do Ceará. Os jovens estavam pescando com o pai de um deles quando os três escorregaram na parede do canal e caíram na barragem.



O pai de uma das vítimas, identificado como Sérvulo dos Santos de Aquino, foi o único que conseguiu sair da água.O g1 entrou em contato com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, e aguarda resposta.

Sérvulo informou à Polícia Militar que tentou ajudar os outros dois, mas não obteve sucesso. As vítimas foram identificadas como Wilian Timóteo dos Santos (filho de Sérvulo), de 15 anos, e José Francisco de Sousa Santos, de 23 anos.

G1 Ceará