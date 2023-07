POLÍCIA CIVIL DE GRANJA PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Municipal de Granja, com apoio operacional da Delegacia Regional de Camocim, cumpriu na tarde desta quinta-feira, dia 06/07/23, um mandado de prisão preventiva em desfavor de Francisco de Assis dos Anjos dos Santos. Segundo as investigações, o acusado praticou o crime de homicídio em desfavor de Francisco Antônio dos Anjos.





Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para o Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça.