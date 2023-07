Governo promete R$ 6 milhões por deputado para aprovar reforma tributária

Em meio à pressão do presidente da Câmara Arthur Lira para aprovar a reforma tributária, o governo aumentou em R$ 6 milhões o valor por cabeça em verbas extras — recursos que não são emendas, mas são usados para negociação política.





A promessa antes era de que parlamentares da base receberiam R$ 7 milhões em verbas dos ministérios para suas bases eleitorais, além das emendas individuais a que todos têm direito, inclusive os de oposição.





Nesta semana, o valor aumentou com R$ 6 milhões adicionais, que serão liberados mais para frente. Ao todo, serão R$ 13 milhões. O comentário no plenário da Câmara dos Deputados é de que o governo está querendo pagar a reforma com uma promessa.





Diante da determinação de Lira de votar o projeto nesta semana, porém, pode funcionar. O governo também liberou um valor recorde nas emendas parlamentares individuais nos últimos dias.





