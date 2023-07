Roberto Cláudio afirma que facções têm dominado territórios no Ceará

O ex-prefeito de Fortaleza, médico Roberto Cláudio, presidente do PDT na Capital, gravou um vídeo e divulgou em suas redes sociais, onde expressa sua preocupação com a insegurança pública no estado do Ceará. Ele afirma que nos seis meses de gestão do governador Elmano de Freitas (PT), não há “sinalização de uma nova política, inovação institucional e ação efetiva no combate ao crime organizado”. Segundo Roberto, as facções criminosas estão ganhando controle sobre os territórios no estado.





De acordo com o ex-prefeito, essas organizações criminosas estão “limitando o acesso a serviços de saúde e educação, e determinando os horários de funcionamento de atividade comercial (…) Isso, infelizmente, não é um fato apenas da Região Metropolitana (de Fortaleza). São quatro facções que têm crescido, se fortalecido, cada vez mais controlando o dia a dia, a entrada e saída de muitas comunidades no Ceará”. Roberto ressalta a importância de compreender que essas facções estão envolvidas no tráfico de drogas e outras atividades criminosas.





No combate ao crime organizado, ele destaca que o governador Elmano tem a vantagem de contar com a colaboração do governo federal, o que poderia auxiliar no enfrentamento à proteção das fronteiras estaduais contra o tráfico de drogas entre estados.





“Seguindo o caminho do dinheiro, do crime financeiro, do tráfico de drogas, ajuda a desbaratar o crime organizado ou, pelo menos, tornar o Ceará um estado menos cômodo, menos adaptado a esse tipo de atividade criminosa que não só mata muitos jovens como diretamente afeta a qualidade de vida de muitas comunidades”, sugere Roberto Cláudio.





(O Otimista)