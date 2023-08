A DELEGACIA DA MULHER DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na data de ontem (9), a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 63 anos, em virtude de crime de estupro de vulnerável praticado contra a neta do investigado, de 5 anos de idade.





Segundo as investigações, as supostas violências aconteciam quando a criança ficava aos cuidados do avô, que se aproveitava de momentos sozinhos com a vítima para praticar atos libidinosos.





Diante da gravidade dos fatos, foi solicitado ao Judiciário a prisão preventiva do investigado, o que foi concedido, sendo expedido o competente Mandado de Prisão.





O preso foi encaminhado para a unidade prisional, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.