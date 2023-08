A MATANÇA NA CIDADE DE CAMOCIM NÃO PARA!

A polícia registrou um homicídio durante a noite desta quarta-feira,30, por volta das 20h30, na Rua Santa Rita, bairro Rodagem do Lago. A vítima foi identificada como Lúcio Flávio Santos de Albuquerque, 38 anos, o qual já tinha passagens pela polícia.





Em junho de 2020, Lucio Flávio se envolveu em uma ocorrência policial onde foi alvejado com um tiro na perna por um policial militar. Na ocasião ele foi autuado em flagrante sob acusação de tentar contra a vida de um policial.









Invasão e execução





Segundo informações, por volta das 20h30, uma dupla trafegando em uma moto preta chegou na residência da vítima, invadiu e logo efetuou vários disparos de revólver calibre 38 contra o mesmo. O homem foi alvejado com dois disparos, um no braço direito e outro na clavícula esquerda que percorreu o corpo e atingiu o coração.









Chegou vivo





Familiares da vítima ainda o socorreram para o HDMA. Ele chegou em estado grave, mas vivo, no entanto, não resistiu e veio a óbito cerca de uma hora depois de dar entrada. Equipes policiais efetuam diligências pela cidade a procura dos assassinos. Ainda de acordo com a polícia, sabe-se que a vítima era usuária de drogas, no entanto, não se sabe ainda a motivação para o sinistro.





Com informações de Camocim Polícia 24h