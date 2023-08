ROMBO: Déficit das contas públicas, em julho, é o 2º maior dos últimos 26 anos

O mês de julho terminou com um saldo negativo expressivo para as contas públicas: um déficit de R$ 35,9 bilhões, conforme divulgado nesta quarta-feira (30) pelo Tesouro Nacional. Este resultado só é superado pelo déficit registrado em julho de 2020, em meio à pandemia de Covid-19.





O Tesouro Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, apontou que a situação financeira do mês passado decorreu de uma queda de R$ 8,9 bilhões nas receitas do governo federal, enquanto as despesas totais subiram em R$ 46,8 bilhões.





Contrastando com o mesmo período de 2020, o governo teve um superávit de R$ 19,7 bilhões em julho do ano passado. Já no acumulado dos sete primeiros meses de 2023, o deficit primário alcançou a marca de R$ 78,24 bilhões.





Apesar desses números, vale ressaltar que a legislação autoriza um deficit primário de até R$ 231,5 bilhões para 2023. Contudo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, projeta que o valor real ficará em torno de R$ 100 bilhões.





