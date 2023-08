Acidente com ônibus de torcedores do Corinthians deixa 8 mortos em MG

O ônibus seguia para São Paulo após uma partida entre Corinthians e Cruzeiro, que ocorreu no sábado (19). O acidente aconteceu por volta das 3h da manhã, no km 525 da rodovia.





Conforme informações divulgadas pela Autopista Fernão Dias e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus perdeu o controle ao entrar em uma curva e colidiu com um talude, vindo a tombar em seguida. Segundo relatos de torcedores aos bombeiros, o motorista do ônibus teria alertado sobre a falha nos freios momentos antes do acidente.





O veículo pertencia à torcida organizada Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba. Após o impacto com um barranco durante a curva, o ônibus virou, resultando no acidente que ocorreu às 2h50.





Embora não haja uma lista oficial de passageiros, os bombeiros estimam a presença de 43 torcedores envolvidos no ocorrido, enquanto a PRF e a Arteris, responsável pela administração da rodovia, mencionam um total de 48 pessoas a bordo.





O local do acidente foi o km 525 da BR-381, em uma descida de serra em Minas Gerais. Os torcedores estavam retornando para São Paulo após o jogo entre Cruzeiro e Corinthians no estádio Mineirão, que terminou em empate de 1 a 1.





27 foram encaminhadas a hospitais e seis recusaram assistência médica, como relatado pelos bombeiros.





As vítimas fatais não portavam documentos no momento do acidente, o que dificulta a identificação. A tarefa de identificar os falecidos ficará a cargo da PRF.





Atualmente, equipes de bombeiros estão trabalhando na retirada dos últimos corpos. O tenente Fernando Frois destacou que esse processo requer paciência, pois alguns corpos ficaram sob o veículo.





A concessionária responsável está realizando atendimento, enviando viaturas e mais de 20 colaboradores. Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil estão mobilizadas para lidar com a situação.





A pista no sentido São Paulo permanece interditada, o que ocasionou um congestionamento de mais de 5 km até o momento.