Professor é preso após incentivar aluno a criar OnlyFans em Manaus

Uma chocante revelação abala a tranquilidade de Itapiranga, uma cidade a 227 quilômetros de Manaus, onde a Polícia Civil da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) deflagrou a Operação Rede de Proteção II. O objetivo da operação é combater crimes graves como favorecimento à prostituição de adolescentes e comercialização de pornografia infantil. A ação teve seu primeiro desdobramento com a prisão de um professor de uma escola pública local, acusado de incentivar um aluno de 16 anos a criar uma conta no site de conteúdo adulto OnlyFans.





A investigação teve início após a mãe do adolescente descobrir diálogos perturbadores no celular do filho, envolvendo um professor da mesma escola. Chocada e preocupada com a segurança do filho, ela denunciou o caso à direção da escola e ao Conselho Tutelar. A partir daí, a Polícia Civil foi acionada e deu início a uma investigação minuciosa.





Peritos analisaram o celular do adolescente e constataram que as conversas ultrapassavam os limites da ética profissional. O professor, identificado como suspeito, não apenas encorajou o aluno a criar uma conta no site de conteúdo adulto OnlyFans, mas também o incentivou a vender fotos e vídeos de teor sexual, bem como a se envolver em atividades de prostituição.





Com base nas provas obtidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça autorização para cumprir mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo telefônico e telemático do professor em questão. O pedido também incluiu o afastamento judicial do docente de suas atividades escolares, visando evitar a interferência nas investigações e o potencial risco a outros alunos.





Na quinta-feira, a Operação Rede de Proteção II se materializou com o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, que incluiu a revista na escola e na residência do professor. Durante a ação, autoridades apreenderam diversos dispositivos eletrônicos, incluindo um aparelho celular e um notebook. Esses dispositivos passarão por perícia técnica para buscar evidências que possam auxiliar nas investigações em curso.





O desdobramento chocante desta operação reforça a importância da vigilância constante e da ação rigorosa das autoridades na proteção das crianças e adolescentes. A comunidade de Itapiranga, assim como o restante da sociedade, espera que a justiça seja feita e que casos de exploração sexual e abuso contra menores sejam combatidos com a máxima determinação e severidade. A operação continua em andamento, buscando esclarecer completamente o alcance desses crimes perturbadores e garantir que os culpados enfrentem as devidas consequências legais.





