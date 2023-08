Adolescente esfaqueia enfermeira por não ser atendida com prioridade

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida após esfaquear uma enfermeira, em Silvânia (GO). A tentativa de homicídio aconteceu na Unidade de Saúde do Setor Maria de Lourdes e, segundo a Polícia Militar, foi motivada porque a adolescente queria prioridade no atendimento.





O caso aconteceu na segunda-feira (28/8). De acordo com a PM, a jovem entrou na unidade de saúde querendo ser atendida imediatamente, como não foi, ela atacou a profissional de 40 anos.





A enfermeira foi socorrida e atendida na unidade de saúde. Já a adolescente fugiu. No entanto, foi identificada por testemunhas, que auxiliaram a corporação nas buscas.





A adolescente foi apreendida na casa onde mora, depois que os policiais pularam o muro e conseguiram entrar na residência. A menor confessou o crime e informou ser dependente química. A jovem ficou detida e foi transferida para o Centro de Atendimento Sócio-Educativo de Anápolis.





A enfermeira, que foi golpeada no braço, no ombro e no pescoço, está bem e fora do perigo, segundo a PM.





