Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto em Fortaleza

No vídeo, o agente estava sentado em uma calçada quando um jovem, acompanhado por um cúmplice que pilotava uma motocicleta, chegou. O adolescente apontou uma arma em direção ao policial e saiu da motocicleta. Percebendo a ameaça, o policial retaliou, resultando em uma troca de tiros no local. Enquanto isso, o segundo suspeito fugiu na moto.





De acordo com informações da Polícia Militar, o policial foi socorrido para um hospital privado e já recebeu alta. O adolescente, que tentou escapar a pé, foi apreendido algumas horas após o incidente.





Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Vale ressaltar que o jovem já tinha um mandado de busca e apreensão em seu nome por um ato infracional semelhante a roubo. A polícia está em busca do segundo suspeito, com o objetivo de localizá-lo e detê-lo.





(CN7)