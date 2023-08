Aluno de colégio militar morre baleado em residencial no Ceará

Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado em Sobral, no interior do Ceará, na noite desta quinta-feira (10). Pablo Anniel Costa Holanda foi baleado no Residencial Nova Caiçara e socorrido para o Hospital Regional Norte, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade.

Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, testemunhas relataram que dois suspeitos em uma motocicleta passaram atirando e a vítima por foi atingida por três disparos.





Pablo era aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio da Polícia Militar Ministro Jarbas Passarinho, que divulgou uma nota de pesar pelo assassinato do estudante.





"Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a família, colegas de colégio e amigos. Que tenhamos o conforto e força para superar esse momento de profunda tristeza", diz um trecho da nota.

O adolescente era atleta de natação e recentemente havia sido homenageado pelo colégio por conquistar uma medalha de prata na etapa estadual dos Jogos Escolares do Ceará.





O jovem também fazia parte da equipe esportes aquáticos da Vila Olímpica de Sobral. A técnica dele na modalidade, Jamille Barros, também se manifestou pela morte do aluno.





"Obrigada, Pabllo, por ter me dado a oportunidade de ter lhe treinado. A gente aprende muito enquanto ensina e com certeza aprendi com você sobre resiliência e principalmente sobre doçura! Sempre calmo, feliz, doce, dedicado. Sem dúvidas foi uma grande perda e vai doer um bocado ainda", escreveu a técnica do adolescente.





G1-CE