Motorista de app dá resposta a jovem que só queria 'ir para casa chorar' e conversa viraliza

A resposta de um motorista de aplicativo para um cliente que "só queria ir para casa chorar" viralizou após João Teles, 23 anos compartilhar a conversa nas redes sociais.





"Oi, moço. Não cancela, não", escreveu o fotógrafo de de Blumenau, no Vale do Itajaí, ao condutor. O profissional o confortou: "pode ir chorando no carro". (imagem acima).





Até a tarde de quinta-feira (10), mais de 95 mil pessoas tinham curtido a publicação, que alcançou mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais. A interação aconteceu na madrugada de domingo (6).





"Eu estava num momento péssimo, tinha saído mais cedo de uma festa que fui com minha amiga, porque estava muito desconfortável. Só que diversos [motoristas] cancelaram. Sabe aquela sensação de que você só quer ir para casa e cada segundo a mais naquele lugar é agoniante? Pois então", relata.





João, que mora em Blumenau há cinco anos, conta que o motorista foi compreensivo, e o deixou confortável para conversar. "Foi demais, não esperava essa reação", admite.





"De início, o motorista ficou em silêncio. Ele parecia querer respeitar meu momento. Mas, depois, eu falei que estava me sentindo mal e ele me deu palavras de encorajamento", afirma.





Nos comentários da publicação, pessoas elogiaram a atitude do motorista e relataram vivências semelhantes.





