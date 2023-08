Apagão afeta 25 estados e DF, causas ainda não foram explicadas

Nesta terça-feira (15), um apagão de energia afetou diversas regiões do país, atingindo estados do Sudeste, Norte, Nordeste e o Distrito Federal. O Ministério de Minas e Energia (MME) reconheceu uma interrupção de 16 mil MW de carga. No entanto, já foi confirmado que a recomposição energética começou em todas as áreas afetadas, tendo retomado 6 mil MW até as 9h16.





Relatos de moradores indicam a falta de energia desde as 8h20 em estados como Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraíba.





A partir de informações do Operador Nacional do Sistema (ONS), o MME divulgou que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional foi a causa da interrupção nos estados do Norte e Nordeste. A situação também afetou estados do Sudeste. O MME trabalha na recomposição total da carga, e o ministro Alexandre Silveira já determinou medidas para a apuração das causas e a criação de uma sala de situação para monitorar a retomada.





Por outro lado, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, classificou o apagão como de “grande porte”. Mesmo com indicações de que a região Sul não foi afetada, houve relatos no Twitter de cortes de energia em algumas cidades sulistas.





A distribuidora Equatorial Distribuição Piauí confirmou registros de falta de energia em todo o país. Entre as principais áreas urbanas, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador tiveram linhas do metrô impactadas, enquanto em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, moradores também notaram a falta de energia.





Leia a nota na íntegra:





“O Ministério de Minas e Energia (MME), a partir de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), informa que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, nesta terça-feira (15/8). Estados do Sudeste também foram afetados.





A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos.





A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível. O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente.





Assessoria Especial de Comunicação Social".