Magazine Luiza tem prejuízo de quase R$ 200 milhões no 2º trimestre de 2023

A Magazine Luiza teve prejuízo líquido ajustado de R$ 198,8 milhões no segundo trimestre de 2023, alta de 77,3% na comparação com mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira.





A companhia apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 439,8 milhões de reais no trimestre, recuo de 10,6% ante igual etapa de 2022.





A receita líquida somou 8,57 bilhões, quase estável (+0,1%) ante faturamento de um ano antes.





Analistas, em média, esperavam prejuízo líquido de 186,6 milhões de reais para o segundo trimestre, com Ebitda de 522,2 milhões, segundo dados da Refinitiv.





Reuters