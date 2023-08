Bolsonaro mantém alta popularidade, mesmo com investigações, diz pesquisa

Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (26) indica que 40% dos eleitores votariam no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se a eleição fosse agora. O levantamento foi feito de 23 a 24 de agosto com 1.232 respondentes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.





O instituto perguntou em quem o entrevistado votaria se a eleição presidencial fosse no domingo (27). Lula (PT) lidera as intenções de voto, com 48,1%. Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 40%. Simone Tebet (MDB) tem 2,1% e Ciro Gomes (PDT), 1,7%.





Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o cenário é o seguinte: Lula venceria com 51,2% dos votos, contra 41,5% de Bolsonaro.





De acordo com a pesquisa, 46,2% dos entrevistados consideram relevante o apoio de Lula ou Bolsonaro na decisão de voto. Esse percentual é mais significativo entre os eleitores de Lula, com 50,2% afirmando que é muito importante. Entre aqueles que votaram no atual presidente em 2022, 44,3% também atribuem muita importância ao apoio de Lula.





A pesquisa também avaliou a imagem dos políticos entre os eleitores a nível nacional. Lula possui uma imagem positiva para 52% dos entrevistados. Ele é seguido por Tarcísio de Freitas (46%), Simone Tebet (44%), Bolsonaro (43%), Fernando Haddad (43%), Marina Silva (39%) e Flávio Dino (37%).





Enquanto isso, a Justiça continua investigando a suposta venda ilegal de presentes de delegações estrangeiras ao governo Bolsonaro. Em 11 de agosto, a Polícia Federal deflagrou a operação Lucas 12:2, que resultou em buscas autorizadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os alvos incluíram Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Mauro Cesar Lourena Cid, general da reserva e pai de Cid; Osmar Crivelatti, braço direito de Cid; e Frederick Wassef, ex-advogado da família Bolsonaro.





(Gazeta Brasil)