Brasil concede financiamento de US$ 600 milhões para exportações à Argentina

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, e o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, anunciaram nesta segunda-feira (28) um acordo de US$ 600 milhões para financiar exportações brasileiras ao país vizinho.





“O Banco do Brasil vai garantir as exportações das empresas brasileiras, e o CAF vai entrar com outra garantia ao Banco do Brasil. Existe a possibilidade, inclusive, de a gente nem precisar acionar o Fundo Garantidor de Exportações, que é do Tesouro [Nacional]”, disse Haddad.





O mecanismo envolve uma cooperação entre o Banco do Brasil (BB), o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As empresas exportadoras brasileiras receberão garantias do BB para vender seus produtos para a Argentina.





De sexta-feira para cá, o CAF entrou como uma superadora dessa possibilidade, em virtude de uma vantagem à Argentina. Quando a Argentina dispõe de reserva em yuan para garantir exportações brasileiras, oficialmente as reservas argentinas diminuem. E, com apoio do CAF, não precisa abrir mão dessas reservas para garantir as exportações”, acrescentou Haddad.





“Encontramos um instrumento de financiamento das exportações do Brasil à Argentina de 600 milhoes de dólares, que repercutem no financiamento das exportações da Argentina para o Brasil”, disse o ministro argentino à imprensa ao lado de Haddad.





A medida beneficiará principalmente os setores automotivo e alimentício, que são os principais exportadores brasileiros para a Argentina.





O acordo é uma iniciativa para fortalecer a parceria econômica entre Brasil e Argentina. Os dois países têm uma longa história de comércio bilateral, mas a relação foi prejudicada nos últimos anos pela crise econômica na Argentina.





(Gazeta Brasil)